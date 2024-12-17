وزارة الصحة في غزة: 3 مجازر ارتكبها العدو في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و79 جريحا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 13:22

وزارة الصحة في غزة: 3 مجازر ارتكبها العدو في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و79 جريحا خلال 24 ساعة

منذ 40 mins 17 December، 2024
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