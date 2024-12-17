فلسطين المحتلة: إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال المسير لمجموعة من الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 11:50

فلسطين المحتلة: إصابات جراء استهداف طيران الاحتلال المسير لمجموعة من الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة

منذ 16 mins 17 December، 2024
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