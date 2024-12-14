إيطاليا | ميلوني لعباس: نريد لعب دور رائد في استقرار غزّة

أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، استقبلت امس الجمعة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في قصر (كيجي)، مقر الحكومة.

وقالت الحكومة عبر مذكرة لها “إنه في معرض تأكيد دعمها الكامل لعمل الوسطاء من أجل وقف الأعمال العدائية في غزّة وإطلاق سراح الرهائن الذين ما يزالون بأيدي (حماس)، سلطت رئيسة الوزراء الضوء على الالتزام القوي للحكومة الإيطالية في جميع القطاعات، بما في ذلك المساعدة المقدمة للسكان المدنيين في القطاع، مع إشارة خاصة إلى مبادرة الغذاء لأجل غزّة”.

وأشارت المذكرة إلى أنه “في هذا الإطار، أكدت ميلوني التزام إيطاليا بالعمل لأجل التوصل إلى حل سياسي دائم، على أساس منظور الدولتين، حيث تتعايش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام، مع ضمان الأمن لكليهما”.

كما أكدت الحكومة “رغبتها بلعب دور قيادي في استقرار وإعادة إعمار القطاع ودعم عملية الإصلاح وتعزيز المؤسسات الفلسطينية”.

المصدر: وكالات