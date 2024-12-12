مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام وأنباء عن وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 16:52

مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام وأنباء عن وقوع إصابات

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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