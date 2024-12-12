اعلام العدو: يبدو الأمر كأنه هجوم بطائرات بدون طيار على “إسرائيل” مصدره اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 10:40

اعلام العدو: يبدو الأمر كأنه هجوم بطائرات بدون طيار على “إسرائيل” مصدره اليمن

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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