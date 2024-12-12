اعلام العدو: خلال الساعة القادمة سيتم تنفيذ تفجير مُحكم من قبل الشرطة في منطقة كريات شمونه حيث من المتوقع سماع دوي انفجار في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 10:40

اعلام العدو: خلال الساعة القادمة سيتم تنفيذ تفجير مُحكم من قبل الشرطة في منطقة كريات شمونه حيث من المتوقع سماع دوي انفجار في المنطقة

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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