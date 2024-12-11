الجيش اللبناني: تمركزنا في 5 مواقع حول بلدة الخيام ضمن المرحلة الأولى من الانتشار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 20:32

الجيش اللبناني: تمركزنا في 5 مواقع حول بلدة الخيام ضمن المرحلة الأولى من الانتشار

منذ 53 mins 11 December، 2024
الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “تمركزت وحدات الجيش في خمسة مواقع حول بلدة الخيام – مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان -اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية”.

وتابع البيان “سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”، ودعا “قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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