“اللقاء النيابي المستقل” من بنشعي: سليمان فرنجية رجل أصيل وكل همه لبنان

استقبل رئيس تيار “المردة” في لبنان سليمان فرنجية في دارته في بنشعي الاربعاء “اللقاء النيابي المستقل” الذي ضم النواب: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سيمون ابي رميا وآلان عون، في حضور الوزير السابق يوسف فنيانوس.

بعد اللقاء، أكد عون ان “الزيارة هي في اطار استكمال اللقاءات مع الكتل النيابية من أجل البحث في عملية فتح ثغرة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، لاسيما قبل موعد الجلسة الانتخابية في 9 كانون الثاني المقبل ولحساسية المرحلة وضرورة أن يحجز لبنان موقعا له في الشرق الأوسط الجديد”، وأشار الى ان “النظرة المشتركة مع رئيس تيار المردة وفالمطلوب ليس رئيسا خيال صحراء او من دون حد ادنى من الشرعية وان يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من اصلاحات ومواكبة للتحديات”.

ولفت عون الى انه “حصل نقاش عميق حول الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة وستستكمل النقاشات لجمع اكبر عدد ممكن من القوى السياسية من كل الاطراف ولو كانت في مرحلة خصومة لان لبنان انطلق نحو مرحلة استقرار ولم شمل”، واكد انه “لا يجوز العمل على تسجيل نقاط واعادة انتاج منطق المحاصصة بل الانطلاق نحو تجربة جديدة لان طريقة ادارة البلد السابقة لم تعد صالحة او على قدر تطلعات اللبنانيين”، وشدد على ان “لدى فرنجية الادراك والوعي والحرص على مصلحة لبنان وهو رجل اصيل وكل همه لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام