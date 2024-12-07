الدفاع الروسية: القضاء على 1560 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها السبت “تحرير بلدة بيريتسكي في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1560 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة”.

وقال بيان “عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وصدت هجومين وكبدت العدو 60 قتيلا ومدرعة ومركبتين و3 مدافع”، وتابع “تواصل قوات الغرب الروسية تقدمها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 11 هجوما وكبدت العدو 490 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعتين و5 مركبات ومدافع غربية”، واضاف “عززت قوات الجنوب مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 325 عسكريا ودمرت له مركبتين ومدافع غربية”.

ولفت البيان الى ان “قوات المركز حررت بلدة بيريستكي في جمهورية دونيتسك وصدت 9 هجمات وكبدت العدو 525 قتيلا ودمرت 5 مدرعات منها (أم 113) أمريكية و3 مركبات ومدافع غربية”، وتابع “تواصل قوات الشرق تقدمها في دونيتسك وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 100 عسكري ودمرت له مدرعتين ومركبة ومدافع غربية”، واضاف “ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 60 قتيلا ودمرت له مدرعتين و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية”، وأشار الى ان “القوات الروسية تواصل تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية ومستودعات الوقود والذخائر والمطارات العسكرية الأوكرانية، كما تم إسقاط 26 مسيرة”.

المصدر: روسيا اليوم