كتائب القسام: قنص جندي صهيوني في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 18:58

كتائب القسام: قنص جندي صهيوني في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 45 mins 7 October، 2024
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