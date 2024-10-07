حمية: الحركة عبر المطار والمرافىء والمعابر البرية لا تتم الا بموافقة الجيش والاجهزة الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 20:32

حمية: الحركة عبر المطار والمرافىء والمعابر البرية لا تتم الا بموافقة الجيش والاجهزة الامنية

منذ 25 mins 7 October، 2024
الوزير علي حمية
لبنان

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية إن “الطائرات العسكرية المحمّلة بالمساعدات او التي تقوم بمهام عسكرية أو عمليات الإجلاء في مطار رفيق الحريري الدولي، فإن وزارة الأشغال والنقل لا تعطي التراخيص بالتحليق او الهبوط قبل موافقة قيادة الجيش اللبناني”.

وتابع حمية في حديث له الاثنين “كذلك بالنسبة للمرافق البحرية فالسفن الحربية المرتبطة بأعمال عسكرية بداية يصل اذن العلم والخبر لرئاسة المرفأ التي بدورها تتواصل مع غرفة العمليات البحرية المشتركة N O C المؤلفة من الجيش والأمن العام وقوى الامن الداخلي لإعطاء الموافقة”.

واضاف حمية “كما ان المعابر البرية جميعا واولها معبر المصنع الحدودي، وعند وصول أي شاحنة تخضع لإجراءات الرقابة والتدقيق من قبل الأجهزة الادارية والأمنية اللبنانية من ادارات رسمية وجمارك وأمن عام والجيش اللبناني”، واكد ان “هذه المواضيع هي ضمن سلم الأولويات منذ البداية، وهذه المرافق هي رسمية للدولة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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