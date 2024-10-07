فرنجية زار الرئيس بري: الكلام هو للميدان والايام ستؤكد ان الامور لن تكون لصالح العدو الاسرائيلي

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة في ظل العدوان الصهيوني على لبنان وغزة.

وقال فرنجية بعد اللقاء “جئنا اليوم لزيارة الرئيس بري للتشاور بعد تسارع الاحداث في البلد وبعد الحرب الوسخة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان، واولويتنا اليوم هي لوقف هذا العدو وليس للامور التي نتناكف عليها في البلد يجب ان نخرج موحدين في لبنان والاهم ان يخرج لبنان منتصرا”، وتابع “للاسف كثيرون في لبنان يعتبرون انه إذا انكسر فريق سيربحون هم، وانا اعتبر ان انكسار اي فريق في لبنان سيكون كل لبنان خاسرا وخاصة اولئك الذين يراهنون على هذا الانكسار، الكلام هو للميدان”، واضاف “هناك كلام كثير لكسر المعنويات والارادة، واعتقد ان الايام التي مرت والايام المقبلة ان شاء الله سوف تؤكد ان الامور لن تكون لصالح رغبات العدو الاسرائيلي انما لصالح لبنان وبعدها بيفرجها الله بالموضوع”.

من جهة ثانية، قال فرنجية “في ظل الانقسام العامودي في البلد اذا اردنا الذهاب الى رئيس يرضي الجميع فيجب ان يكون الرئيس فعليا وشرعيا وليس رئيسا قانونيا، وهناك فرق بين الرئيس القانوني والرئيس الشرعي، نريد رئيسا مسيحيا مارونيا شرعيا شروطنا ان يكون عربيا وطنيا مؤمنا بعروبة هذا البلد روحا وقلبا، ويكون مع لبنان ويوحد اللبنانيين حول رؤية واحدة من هو العدو ومن هو الصديق”، واكد ان “الرئيس بري لا يزال داعما لترشيحي، نحن كفريق واحد نجلس ونتشاور ونرى كيف يمكن ان نخرج من هذا الجو لكن الذي حصل البعض واكيد ليس الرئيس بري، هذا البعض اعلن استسلامه قبل المعركة”، وتابع “انا أقول دعونا ننتظر المعركة ونتائجها وبعدها نتشاور ونأتي برئيس وطني، الرئيس بري يقول جيبوا الرئيس الذي تتفقون عليه ويؤمن 86 صوتا، وانا اقول اي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون قد نوافق عليه وقد نرفض”، واوضح “برأيي لكي نكون من ضمن الـ 86 يجب ان يكون الرئيس بيعبي لنا راسنا”.

واكد فرنجية “علينا في لبنان ان نتكلم مع بعضنا ونتفاهم والاهم ان يكون لبنان الوطن بخير ومتفقين على حماية مستقبل هذا البلد وان لا نصل الى حرب اهلية كما يتمنى الاسرائيلي اليوم، الذي يعتقد انه يضرب في الجنوب ويمكن لاحد ان يلاقيه في الداخل. اننا مستعدون لتقديم كل التضحيات لمنع الحرب الاهلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام