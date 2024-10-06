عملية بطولية في بئر السبع… مقتل مجندة صهيونية وإصابة 13 بجروح

أفادت مصادر في كيان العدو الاسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل مجندة في جيش الاحتلال وإصابة 13 آخرين بجروح، إثر عملية إطلاق نار بطولية في محطة الحافلات في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

عــاجــل | عملية فدائية قوية في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع المحتلة. الأنباء الأولية تتحدث عن سقوط اثنين من القتلى الصهاينة في العملية و8 جرحى على الأقل pic.twitter.com/suxUR7KnAq — رضوان الأخرس (@rdooan) October 6, 2024

وأعلنت المصادر نفسها عن استشهاد المنفذ، الذي قالت إنه “من سكان النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية”. ونقلت “القناة 12” الاسرائيلية عن من أسمتهم شهود عيان أن “منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص”.

وفي التفاصيل، فإن القتيلة في عملية بئر السبع هي جندية في ما يُسمى “حرس الحدود الإسرائيلي”. أما بالنسبة للمصابين الثلاثة عشر، فإن حالة أحدهم خطرة و6 جراحهم متوسطة وإصابات الباقين طفيفة. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن منفذ عملية بئر السبع طعن المجندة وسيطر على سلاحها وأطلق النار على الآخرين.

كما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن والدة جندية قولها إن “ابنتها وجنوداً اختبؤوا في حمام خلال عملية بئر السبع، ولم تستطع التواصل معها”.

المصدر: مواقع إخبارية