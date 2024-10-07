بالفيديو | المقاومة الإسلامية تضرب حيفا وطبريا

وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربة صاروخية تجاه منطقة حيفا المحتلة، شمالي فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أنه وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:20) من مساء الاحد عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي “1” على قاعدة الكرمل جنوب حيفا.

وأكدت المقاومة أنها ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه.

وقال اعلام العدو، إن مستشفى رمبام في حيفا، استقبلت 6 إصابات إثر سقوط صواريخ على حيفا.

وعند منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية.

المصدر: موقع المنار