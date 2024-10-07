أبو عبيدة: العدو لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح لا يواجه إلا بالسلاح وما عملية يافا الأخيرة إلا حلقة واحدة في ما هو قادم والقادم أمر وأقسى بإذن الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 17:26

أبو عبيدة: العدو لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح لا يواجه إلا بالسلاح وما عملية يافا الأخيرة إلا حلقة واحدة في ما هو قادم والقادم أمر وأقسى بإذن الله

منذ 7 mins 7 October، 2024
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