ضابط ميداني في المقاومة الإسلامية: يحاول العدو الإسرائيلي الإتخاذ من قوات اليونيفل الدولية دروع بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية خصوصا بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 20:30

ضابط ميداني في المقاومة الإسلامية: يحاول العدو الإسرائيلي الإتخاذ من قوات اليونيفل الدولية دروع بشرية للتغطية على فشله في التقدم باتجاه القرية خصوصا بعد محاولاته الفاشلة والمتكررة في أكثر من محور للتقدم باتجاه مارون الراس وخسارته العشرات من جنوده بين قتيل وجريح

منذ 1 ساعة 7 October، 2024
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