بالتزامن مع كلمة أبو عبيدة.. صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا وبلدات عدة على ساحل المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 17:24

بالتزامن مع كلمة أبو عبيدة.. صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا وبلدات عدة على ساحل المتوسط

منذ 7 mins 7 October، 2024
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