أبو عبيدة لمجاهدي حزب الله: نحن على ثقة بصلابتكم وبأسكم في تكبيد العدو الصهيوني خسائر مؤلمة كما توعد السيد الشهيد حسن نصرالله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 17:26

أبو عبيدة لمجاهدي حزب الله: نحن على ثقة بصلابتكم وبأسكم في تكبيد العدو الصهيوني خسائر مؤلمة كما توعد السيد الشهيد حسن نصرالله

منذ 10 mins 7 October، 2024
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