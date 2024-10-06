غارات اسرائيلية تستهدف بلدتي عدشيت و برعشيت جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 6 2024 - 18:06

غارات اسرائيلية تستهدف بلدتي عدشيت و برعشيت جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 6 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة