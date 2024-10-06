كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 19:38

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة

منذ 31 mins 6 October، 2024
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