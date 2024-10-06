حماس: المجازر في شمال غزة ودير البلح جرائم حرب صهيونية بغطاء أمريكي

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” اليوم الأحد أن “المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الآمنين من أبناء شعبنا على مسجد قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة فجر اليوم وأدّت إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والمصابين؛ هي تعبير عن حقيقة هذا الكيان الإرهابي المجرم وقادته النازيين القتلة”.

كما لفتت الحركة إلى أنه “أمام هذه الجرائم النازية الصهيونية على شعبنا في قطاع غزة وارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين الأبرياء في الضفة والقدس ومع استمرار العدوان الإرهابي على الشعب اللبناني الشقيق وأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان؛ نطالب أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بمواصلة التحرك والخروج في مسيرات غاضبة للضغط و المطالبة بوقف الإبادة الجماعية وإدانة هذا الاحتلال وملاحقة ومحاكمة قادته النازيين”.

المصدر: مواقع إخبارية