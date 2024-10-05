الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لغزة بعد عام على بدء الحرب

تظاهر آلاف الأشخاص وشخصيات سياسية في العاصمة البريطانية السبت، دعما لغزة ولبنان في الذكرى السنوية الأولى لبدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وسار المتظاهرون إلى وسط لندن صباح السبت، حيث لوّحوا بلافتات وأعلام فلسطينية ولبنانية.

وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، بينها الزعيم السابق لحزب العمّال جيريمي كوربن ورئيس الحكومة الاسكتلندية السابق حمزة يوسف. وهتف المتظاهرون “أوقفوا القصف” و”فلسطين حرة حرة” و”أوقفوا قصف المستشفيات”.

وردّد الحشد عبارات تنتقد رئيس الحكومة كير ستارمر. وقال “يدا ستارمر ملطخة بالدماء” و”ستارمر، ستارمر، لا يمكنك الاختباء، سنوجّه إليك اتهامات بالإبادة الجماعية”.

وجرت تظاهرة مماثلة السبت في العاصمة الإيرلندية دبلن.

المصدر: أ ف ب