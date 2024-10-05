اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال بإصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 03:12

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال بإصبع الجليل

منذ 53 mins 5 October، 2024
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