ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: مجاهدونا يطاردون جنود العدو الإسرائيلي في قواعدهم وثكناتهم الخلفية على طول الخط الحدودي في الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2024 - 01:40

ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: مجاهدونا يطاردون جنود العدو الإسرائيلي في قواعدهم وثكناتهم الخلفية على طول الخط الحدودي في الأراضي المحتلة

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة