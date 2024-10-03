بالفيديو | كمين مركب للقسام ضد قوات الاحتلال شرق خانيونس

عرض الاعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد من استهداف آليات العدو خلال توغلها في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأوضح الاعلام العسكري للقسام، أن المرحلة الأولى من الكمين، تم باستهداف “قادوح” هندسي ودبابة “مركافاه 4″، وجرافة عسكرية من نوع “D9”. أما المرحلة الثانية فقد تم باستهداف دبابة “ميركافاه4″، وناقلتي جند وجرافتين من نوع “D9″، وتفجير حقل ألغام في قوة هندسة.

في حين أن المرحلة الثالثة، باستهداف دبابة “مركافاه4″، وجرافتين من نوع “D9”. وتم تنفيذ الكمين على بعد أقل من (1كلم) من الخط الزائل في منطقة الفخاري شرق خانيونس.

المصدر: الاعلام العسكري