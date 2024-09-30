تظاهرات منددة بجريمة اغتيال السيّد حسن نصرالله وهتافات داعمة للمقاومة في الهند وباكستان

شهدت العديد من المناطق الباكستانية والهندية، تظاهرات منددة بجريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله،، بعدوان جوي إسرائيلي آثم في بيروت يوم الجمعة لماضي.

وخرج الآلاف في مدينة كراتشي الباكستانية؛ تنديدا بجريمة اغتيال السيّد نصرالله.

وتكرر المشهد في العديد من مدن البلاد، حيث شهدت التظاهرات ، مراسم تأبين رمزية للشهيد السيّد حسن نصر الله.

وفي الهند، شهدت شوارع مدينة ” لكناو” عاصمة ولاية أوتار براديش الهندية. ، تظاهرات منددة بجريمة اعتيال الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصرالله، باعتداء اسرائيلي غادر ، مساء الجمعة، في 27 ايلول / سبتمبر الجاري، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المشاركون في التظاهرات رفعوا صور الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وعبّروا عن حزنهم بشهادة السيّد حسن نصرالله، ومواساتهم للشعب اللبناني، بهذا المصاب.

وأعرب المشاركون في التظاهرات، عن اعتزازهم بتضحيات السيّد نصرالله، في سبيل تحرير فلسطين والأمّة، والذي ختم حياته بشهادة يستحقها، وعبّروا عن دعمهم للمقاومة التي قادها الشهيد نصرالله، وثقتهم بقدرتها على المضي في طريقها في مواجهة العدو الاسرائيلي وداعميه.

المصدر: يونيوز