اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 02:18

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

منذ 50 mins 28 September، 2024
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