مراسل المنار: العدوان الصهيوني استهدف فجرا عدد من المدن والبلدات البقاعية مخلفاً شهداء وجرحى وأضرار كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 10:08

مراسل المنار: العدوان الصهيوني استهدف فجرا عدد من المدن والبلدات البقاعية مخلفاً شهداء وجرحى وأضرار كبيرة

منذ 51 mins 26 September، 2024
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