إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي بشكل مستمر في عدة مناطق  ‫محتلة جراء الرشقات الصاروخية من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 06:30

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي بشكل مستمر في عدة مناطق  ‫محتلة جراء الرشقات الصاروخية من لبنان

منذ 3 ساعة 24 September، 2024
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