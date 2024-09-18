قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة فلسطينية عند حاجز نعلين العسكري غرب مدينة رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:46

قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة فلسطينية عند حاجز نعلين العسكري غرب مدينة رام الله

منذ 15 mins 18 September، 2024
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