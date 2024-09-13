إعلام العدو: الطلب من المستوطنين في عدد من المستوطنات بالجولان المحتل البقاء قرب الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 22:10

إعلام العدو: الطلب من المستوطنين في عدد من المستوطنات بالجولان المحتل البقاء قرب الملاجئ

منذ 57 mins 13 September، 2024
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