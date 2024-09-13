مراسل المنار: العدو الصهيوني يستهدف منطقة “خلة وردة” في بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 13 2024 - 23:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية ردت على مجزرة العدو في كفرجوز مستهدفة قاعدة فيلون بهجوم جوي بِأسراب من المسيرات الإنقضاضية
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية استهدفت كفررمان وبليدا والجبين وأطراف مجدل زون جنوب لبنان
مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت أطراف راميا والجبين والبستان في جنوب لبنان
البيت الأبيض: زيارة عاموس هوكشتاين للمنطقة تدخل في إطار خفض التصعيد وتجنب توسع الصراع
المقاومة الإسلامية استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود قاعدة فيلون وحققت إصابات مؤكدة
قاعدة فيلون تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 15.5 كلم وتقع جنوب شرق مدينة صفد
قاعدة فيلون تضم مقر ألوية الفرقة 210 (فرقة الجولان) ومخازن لوجستية ومخازن ذخيرة
المقاومة الإسلامية ردت على الإعتداء على بلدة الأحمدية مستهدفة موقع حدب يارين بصواريخ بركان وأصابته بشكل مباشر
مراسل المنار: الطائرات المسيرة المعادية استهدفت منطقة الأحمدية وأطراف بلدة حولا جنوب لبنان
الصحة اللبنانية: شهيد و7 جرحى بينهم أطفال في الغارة المعادية على الأحمدية
العلاقات الإعلامية في حزب الله نفت ما نشر بأن حزب الله طلب من أهالي بلدات جنوبية إخلاءها تحسباً لعمليات واسعة للعدو
مراسل المنار: 9 شهداء وعدة إصابات بغارتين على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيد وإصابات في استهداف الطيران الصهيوني وسط خانيونس
البيت الأبيض: زيارة عاموس هوكشتاين للمنطقة تدخل في إطار خفض التصعيد وتجنب توسع الصراع
مراسل المنار: العدو الصهيوني يستهدف منطقة “خلة وردة” في بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف الهاون
منذ 16 mins
13 September، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الشهيد المجاهد عباس خضر حمادة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس خضر حمادة “جواد مراد” مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
رئيس الوحدة 8200 الذي استقال من منصبه: فشلت في مهمتي يوم السابع من أكتوبر ولم ننجح بالحصول على المعلومات حول الهجوم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}