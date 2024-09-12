بالفيديو | مسؤول إسرائيلي يقتحم غرفة منفذ عملية رام الله بالمشفى ويتوعد بقتله

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت غرفة منفذ عملية الدهس برام الله التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، والذي يرقد بمشفى “شعاري تسيديك” بالقدس، وتوعده بالقتل.

وقال المسؤول الإسرائيلي للمصاب الفلسطيني، هايل عيسى ضيف الله (58 عاما)، منفذ عملية الدهس برام الله: “سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل، سنمرر قانونا يقتلك”.

وقُتل جندي إسرائيلي صباح الأربعاء، في عملية دهس قرب مستوطنة “جفعات آساف” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يتم إطلاق النار على المنفذ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا برتبة رقيب يدعى “غيري هنغال” يخدم في “كتيبة نحشون” (90) ضمن “لواء كفير” (مشاة)، قُتل بعملية الدهس التي نُفذت بصهريج غاز عند مفترق مستوطنة “جفعات أساف” قرب رام الله.

وأصيب سائق الصهريج، منفذ العملية، هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (58 عاما) من سكان رافات قرب رام الله، بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وارتفع عدد قتلى الاحتلال منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري إلى 9 جنود، بعد مقتل الجندي الإسرائيلي بعملية الدهس شرق رام الله، وسط الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء، وفقا لمعطيات إحصائية.

وفي الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، قُتل 3 من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب الخليل، نفذها الشهيد مهند العسود.

ويوم 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، أُعلن عن مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب معبر الكرامة الحدودي مع الأردن، نفذها سائق شاحنة أردني يُدعى ماهر الجازي.

وصباح الأربعاء، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل إثنين من جنود الاحتلال وإصابة آخرين، في تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، في رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر: مواقع