المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس خضر حمادة “جواد مراد” مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 23:50

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس خضر حمادة “جواد مراد” مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 10 mins 13 September، 2024
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