العميد سريع: ندعو كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 11:22

العميد سريع: ندعو كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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