نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم اليونيسف: الأطفال في غزة يعانون من البرد والمرض وكثير منهم يرتدون ملابس الصيف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2024 - 06:30

نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم اليونيسف: الأطفال في غزة يعانون من البرد والمرض وكثير منهم يرتدون ملابس الصيف

منذ 2 ساعة 31 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة