مسؤول أمني “إسرائيلي”: منفذ عملية إطلاق النار في “معبر اللنبي” سائق شاحنة أردني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 12:34

مسؤول أمني “إسرائيلي”: منفذ عملية إطلاق النار في “معبر اللنبي” سائق شاحنة أردني

منذ 2 ساعة 8 September، 2024
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