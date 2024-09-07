النائب محمد رعد في ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر في روضة الحوراء زينب (ع): نواصل من خلال ما أعددته من عدّة النصر أنت ومن سبقك ومن يقوم مقامك الآن انتصاراتنا وإنجازاتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 17:46

النائب محمد رعد في ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر في روضة الحوراء زينب (ع): نواصل من خلال ما أعددته من عدّة النصر أنت ومن سبقك ومن يقوم مقامك الآن انتصاراتنا وإنجازاتنا

منذ 52 mins 7 September، 2024
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