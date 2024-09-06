الامين العام للمقاومة الاسلامية في العراق ابو الاء الولائي: إلتزامنا بطرد الاحتلال الأمريكي من العراق هو مبدأ ثابت لا تبديل فيه ولا تراجع عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 18:44

الامين العام للمقاومة الاسلامية في العراق ابو الاء الولائي: إلتزامنا بطرد الاحتلال الأمريكي من العراق هو مبدأ ثابت لا تبديل فيه ولا تراجع عنه

منذ 2 ساعة 6 September، 2024
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