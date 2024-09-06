حركة حماس: ندين جريمة جيش الاحتلال باستهدافه للمتضامنة الأميركية “إيسينور إزجي إيجي” ما أدى إلى استشهادها جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 16:58

حركة حماس: ندين جريمة جيش الاحتلال باستهدافه للمتضامنة الأميركية “إيسينور إزجي إيجي” ما أدى إلى استشهادها جنوب نابلس

منذ 28 mins 6 September، 2024
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