سرايا القدس : سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 13:18

سرايا القدس : سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى من قطاع غزة

منذ 52 mins 6 September، 2024
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