إعلام العدو: إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة حيث تم إلحاق الضرر بعدد من المباني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2024 - 13:16

إعلام العدو: إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة حيث تم إلحاق الضرر بعدد من المباني

منذ 1 ساعة 6 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة