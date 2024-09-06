إعلام العدو: إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة حيث تم إلحاق الضرر بعدد من المباني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 13:16
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عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: ليس المطلوب تقديم صيغ وأوراق جديدة بل تنفيذ ما تم التوافق عليه
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
الإعلام الفلسطيني: مستوطنون يحرقون مركبة ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية أبو فلاح بالضفة الغربية
"معاريف": في "إسرائيل" 2024 لا توجد وحدة ولا اتفاق على أي شيء
السيد عبد الملك الحوثي: العمليات مستمرة وحققت في البحار نتائج كبيرة
"معاريف": في "إسرائيل" 2024 لا توجد وحدة ولا اتفاق على أي شيء
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
السيد عبد الملك الحوثي: العمليات مستمرة وحققت في البحار نتائج كبيرة
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
إعلام العدو: إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة حيث تم إلحاق الضرر بعدد من المباني
منذ 1 ساعة
6 September، 2024
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