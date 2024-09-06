معاريف” العبرية: في “إسرائيل” 2024 لا توجد وحدة ولا اتفاق على أي شيء لا قبل 7 تشرين الأول ولا بعده – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 11:16

معاريف” العبرية: في “إسرائيل” 2024 لا توجد وحدة ولا اتفاق على أي شيء لا قبل 7 تشرين الأول ولا بعده

منذ 33 mins 6 September، 2024
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