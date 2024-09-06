الدفاع المدني الفلسطيني: وفقا للتقييم الاولي أكثر من 25 كم من شوارع أحياء ومخيم جنين قد دمرتها قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 11:14

الدفاع المدني الفلسطيني: وفقا للتقييم الاولي أكثر من 25 كم من شوارع أحياء ومخيم جنين قد دمرتها قوات الاحتلال

منذ 1 ساعة 6 September، 2024
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