وزارة الصحة في غزة: تطعيم (161,188) طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 09:08

وزارة الصحة في غزة: تطعيم (161,188) طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات الجنوب

منذ 16 mins 6 September، 2024
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