قوات العدو الاسرائيلي تنسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 05:18

قوات العدو الاسرائيلي تنسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 22 mins 6 September، 2024
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