اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في حارة الجماسين بمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 00:42

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في حارة الجماسين بمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
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