مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف اطراف راشيا الفخار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 20:46

مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف اطراف راشيا الفخار

منذ 34 mins 4 September، 2024
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