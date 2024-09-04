قوات العدو الاسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 17:22
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قوات العدو الاسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم طولكرم بالضفة المحتلة
منذ 8 mins
4 September، 2024
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