المقاومة الإسلامية تقصف بالصواريخ والمسيرات مواقع ونقاط انتشار العدو عند حدود فلسطين

ردت المقاومة الإسلامية على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، واستهدف مجاهدوها ‌‏مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة.

واستهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (14:00) التجهيزات ‏التجسسية في موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.

ومن ثم استهدفت المقاومة عند الساعة (14:10) التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب، وعند الساعة (14:20) المنظومات الفنية ‏في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرهما.

وعند الساعة (14:55)، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابةً مباشرة، كما استهدفوا موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

هذا، ووبعد متابعة ‏لقوات العدو وعند رصد قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

المصدر: الاعلام الحربي